Franzosen sammeln Hunderttausende Euro für Polizisten von Nanterre

PARIS. Bei einer Spendenaktion für den französischen Polizisten Florian M. sind fast 885.000 Euro zusammengekommen. Die Summe übertrifft selbst den Spendenaufruf für die Mutter des verstorbenen Jugendlichen Naël M., der Ende Juni bei einem Einsatz in Nanterre gestorben war, um ein Vielfaches.

Der algerischstämmige Mann hatte sich einer Polizeikontrolle entziehen wollen und trat trotz der Aufforderung der bewaffneten Beamten, stehen zu bleiben, aufs Gaspedal. Daraufhin hatte Florian M. geschossen und Naël M. tödlich getroffen.

Daraufhin folgten in ganz Frankreich brutale Ausschreitungen. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, wie zumeist migrantische Jugendliche Innenstädte in Schutt und Asche legen, Fahrzeuge anzünden und Passanten aus ihren Autos zerren und zusammenschlagen. Florian M. erhält seit dem Einsatz Morddrohungen und steht aktuell unter Polizeischutz.

Burning buildings in France from a night of riots a few days ago.

Shows the scale of damage done during the riots pic.twitter.com/gG2i6ZfdYA

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2023