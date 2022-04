Ukraine: Zivilisten sterben bei Raketenangriff auf Bahnhof / Weiter Kämpfe in Mariupol

KIEW. Bei dem Raketenbeschuß des Bahnhofs in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Laut ukrainischer Quellen wurden mehr als 100 weitere Personen verletzt. Ein AFP-Reporter berichtete von mindestens 20 Leichen.

Der ukrainische Vize-Präsident Mykhailo Fedorov machte in einer Stellungnahme auf Twitter Rußland für die Toten verantwortlich, bei denen es sich um Zivilisten handele. „Rußland ist böse und wird definitiv bestraft werden“, schrieb er. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück.

Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes hat Moskau die Umgruppierung seiner Truppen vorerst abgeschlossen. Die russischen Einheiten seien aus der Region Kiew abgezogen worden und würden nun verstärkt, um in die Kämpfe in der Ostukraine eingreifen zu können. Das werde jedoch noch mindestens eine Woche dauern.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/lrfW1pqwQe

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WPHtWTQEnp

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2022