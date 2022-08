Salman Rushdie auf offener Bühne niedergestochen

CHAUTAUQUA. Der bekannte Buchautor Salman Rushdie ist während einer Buchlesung im US-Bundesstaat New York auf offener Bühne von einem Attentäter niedergestochen worden. Der Angreifer stach Rushdie in den Hals, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Er wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event. He received aid on-site and was able to eventually walk off stage with assistance.

This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/Pw9eLOEp6h

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022