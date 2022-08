Orbán im Angriffsmodus: „Brauchen weniger Drag Queens und mehr Chuck Norris“

DALLAS. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat in deutlichen Worten für den Schutz der traditionellen Familie geworben und gegen die Gender-Ideologie gewettert. Es brauche eine „juristische Mauer, um unsere Kinder vor der Gender-Ideologie zu schützen. Wir brauchen mehr Ranger, weniger Drag Queens und mehr Chuck Norris“, sagte er während der konservativen CPAC-Konferenz in Dallas und zog damit eine Verbindung zum US-Action-Schauspieler Chuck Norris. Dieser ist als konservativer Christ bekannt und engagiert sich für die Republikaner.

Orbán warnte während seiner Rede: „Wenn traditionelle Familien nicht mehr existieren, gibt es nichts mehr, was die Besten vor dem Untergang bewahren kann.“ Zudem betonte er: „Die Mutter ist die Frau, der Vater ist der Mann, und laßt unsere Kinder in Ruhe.“

Den Zuhörern gab der Ungar einen Einblick in seinen Kampf gegen illegale Einwanderer. Er verwies unter anderem auf die Grenzanlagen, mit denen er sein Land schütze. Die Abwehr illegaler Migration sei die „finale und entscheidende Schlacht der Zukunft“, prophezeite Orbán.

Orbán warnt vor Soros

In seiner halbstündigen Rede attackierte der osteuropäische Ministerpräsident auch die „globalen Eliten“. Er verkündete: „Ungarn ist eine alte, stolze, aber David-große Nation, die allein gegen den woken, globalistischen Goliath steht.“ Er warb für einen Schulterschluß der europäischen und US-amerikanischen Konservativen. „Wir müssen die Institutionen in Washington und Brüssel zurückerobern.“ Als Gegner benannte Orbán den Finanzinvestor George Soros. Dieser habe eine „Armee zu seinen Diensten“ aus Nichtregierungsorganisationen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, mit denen er seinen Willen durchsetzen wolle, wie in Ungarn.

Standing ovation from the crowd here pic.twitter.com/jYHRc650Qn — Acyn (@Acyn) August 4, 2022

Die CPAC ist eine konservative Veranstaltungsreihe mit Ursprung in den USA, die der Vernetzung von Konservativen dienen soll. In jüngster Zeit finden ihre Kundgebungen auch weltweit statt, wie beispielsweise zuletzt in Israel. (ag)