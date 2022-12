Marokko-Fans randalieren nach WM-Aus in Europas Städten

MONTPELLIER. Nach dem WM-Aus der marokkanischen Fußballnationalmannschaft am Mittwoch abend haben erneut deren Anhänger in europäischen Städten randaliert. Im französischen Montpellier erfaßte dabei ein Auto einen 14jährigen, der kurz darauf an seinen Verletzungen starb, berichtete die Zeitung Midi Libre.

Zuvor soll versucht worden sein, eine Frankreich-Fahne gewaltsam von dem Auto zu entfernen. Daraufhin habe der Fahrer Gas gegeben und auch den Jugendlichen mit dem Wagen gerammt. In der Stadt war es nach dem Sieg Frankreichs über Marokko an verschiedenen Stellen zu Ausschreitungen zwischen den Fan-Lagern gekommen.

Auch in der Hauptstadt Paris gab es zahlreiche Unruhen. Dabei griffen die Randalierer Polizisten. Im Großraum Paris wurden laut dem Sender BFMTV insgesamt 115 Menschen festgenommen. Frankreich hatte wegen vergangener Ausschreitungen während der WM präventiv 10.000 zusätzliche Polizisten bereitgestellt.

#Breaking: Update – First heavy clashes with french riot police engaging with Moroccan fans on the arc de triomphe at the #ChampsElysees, #Paris, #France, at the fans were throwing rocks and other kinds of projectiles towards French celebrating French people and their vehicles. pic.twitter.com/tUxof0uzSt

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 14, 2022