EU-Kommission will Mitgliedsstaaten zur Anerkennung von Homo-Elternschaft verpflichten

BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat einen Vorstoß für die Anerkennung der Elternschaft gleichgeschlechtlicher Paare mit Kindern in allen Mitgliedsstaaten gestartet. „Wenn du ein Elternteil in einem Land bist, bist du es in jedem Land“, schrieb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter.

🌈 Proud of the new rules we are presenting today on the recognition of parenthood in the EU.

We want to help all families and children in cross-border situations.

Because if you are parent in one country, you are parent in every country. pic.twitter.com/HsIv2HQQZN

