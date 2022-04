Florida will Disney World Selbstverwaltungsrecht entziehen

TALLAHASSEE. Das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaats Florida hat dem Unternehmen Disney das Selbstverwaltungsrecht aberkannt. „Disney hat versucht, kalifornische Werte nach Florida zu importieren“, kritisierte der republikanische Abgeordnete Randy Fine am Mittwoch dem Sender CNN. Kalifornien gilt in den USA als Bundesstaat mit besonders linksliberaler Politik.

Der Unterhaltungsriese, der seinen Hauptsitz eigentlich im kalifornischen Burbank hat sei nur Gast in dem Bundestaat. Wenn Sie besondere Privilegien wollen, müsse sich das Unternehmen besser benehmen. Daran sei es nun erinnert worden, schrieb Fine nach der Entscheidung auf Twitter.

BREAKING: Disney is a guest in Florida. Today, we remind them. @GovDeSantis just expanded the Special Session so I could file HB3C which eliminates Reedy Creek Improvement District, a 50 yr-old special statute that makes Disney to exempt from laws faced by regular Floridians.

— Rep. Randy Fine (@VoteRandyFine) April 19, 2022