Dänemark hebt Corona-Beschränkungen auf

KOPENHAGEN. Dänemark hat die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufgehoben. „Vom 1. Februar 2022 an gelten keine Covid-19 Einschränkungen in Dänemark mehr. Empfehlungen zum Tragen von Gesichtsmasken und die Verpflichtung zum Vorzeigen eines Corona-Passes in Krankenhäusern und Altenheimen bestehen weiterhin“, teilte die dänische Regierung mit.

In Schulen, im öffentlichen Nahverkehr sowie beispielsweise auch im Kulturleben würden keine Kontaktbeschränkungen mehr greifen. Auch in Sport, Gastronomie und Hotellerie würden die Hygienemaßnahmen enden. Die meisten Einreise-Auflagen würden ebenfalls entfallen.

Keine „gesellschaftlich kritische Krankheit“ mehr

Dennoch rieten die dänischen Behörden weiterhin zu Vorsicht im Umgang mit Covid-19. Man solle auch künftig die Öffentlichkeit meiden, wenn man sich krank fühle. Zuvor hatte sich eine Experten-Kommission für die Lockerung der Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Daraufhin hatte der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke entschieden, die Maßnahmen zu beenden. „Ich habe beschlossen, daß die Einstufung von Covid-19 als gesellschaftlich kritische Krankheit zum 1. Februar aufgehoben wird“, twitterte er.

Bereits im vergangenen September hatte Dänemark die meisten Kontaktbeschränkungen gelockert, mußte diese dann aber wegen steigender Infektionszahlen wieder einführen. Zuvor hatte auch Großbritannien angekündigt, die Corona-Maßnahmen weitestgehend wieder aufzuheben. (fw)