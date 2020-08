Polizei findet Messer in Auto von angeschossenem Afroamerikaner

KENOSHA. Die Polizei hat ein Messer im Fahrzeug des Afroamerikaners Jacob Blake gefunden, der vergangene Woche bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Wisconsin angeschossen wurde. Es habe zum Zeitpunkt der Schüsse auf dem Boden des Innenraums der Fahrerseite gelegen, berichtete der Nachrichtensender Fox News am Mittwoch.

Laut der New York Times, die sich auf Aussagen des Staatsanwalts von Wisconsin, Joshua Kaul, beruft, habe Blake bei den Ermittlungen zugegeben, daß er ein Messer in seinem Besitz gehabt habe. Zeugen hätten aber berichtet, kein bedrohliches Verhalten Blakes gegenüber den Beamten beobachtet zu haben.

Blake hatte sich den Anweisungen der Beamten widersetzt und war zu seinem Wagen gelaufen, obwohl die Polizisten ihre Waffen gezogen hatten. Sie schossen ihm daraufhin in den Rücken. Seitdem hat die Stadt Kenosha mit schweren Ausschreitungen zu kämpfen, bei denen Randalierer unter anderem Fahrzeuge in Brand steckten und Läden plünderten. Einzelne „Black Lives Matter“-Demonstranten liefen bewaffnet durch die Straßen. Der demokratische Gouverneur Tony Evers rief deshalb am Dienstag den Notstand aus.

Zudem gab Kaul den Namen des Polizisten bekannt, der auf Blake geschossen hatte. Zuvor hatte ein Autor und „Black Lives Matter“-Anhänger gedroht, wahllos Namen von Beamten des Dezernats zu veröffentlichen, die es womöglich gewesen sein könnten.

