Nizza: Messerangreifer tötet mehrere Personen in Kirche

NIZZA. Bei einem Messerangriff in einer Kirche in der südfranzösischen Stadt Nizza hat ein Angreifer drei Personen getötet und weitere verletzt. Der Täter sei von der Polizei gestoppt und verhaftet worden, berichtet die Zeitung Nice-Matin unter Berufung auf Sicherheitskreise. Zwei der Opfer sollen enthauptet worden sein.

Informationen über den Täter lagen zunächst nicht vor. Der Vorfall erinnert an den islamistischen Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty in Paris am 16. Oktober. Der Pädagoge war von einem 18jährigen Tschetschenen unter Allahu Akbar-Rufen getötet und anschließend geköpft worden. Der Lehrer hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt und hatte dafür wütende Reaktionen von Moslems erhalten.

Vor vier Jahren hatte in Nizza ein Islamist mit einem LKW einen schweren Terroranschlag verübt. Er steuerte den Wagen über eine Promenade und tötete 86 Menschen. 400 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Nizzas Bürgermeister spricht von „Islamofaschismus“

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, schrieb auf Twitter, alles deute auf einen Terroranschlag hin. Er forderte schärfere Maßnahmen zur „Zerstörung des Islamofaschismus“. Aus Sicherheitsgründen verlangte er die Schließung aller Kirchen in Stadtgebiet.

Der Priester der Kirchengemeinde, Gil Florini, sagte gegenüber dem Sender BFMTV, man sei im Vorfeld vor einem Anschlag gewarnt worden. „Wir wurden gewarnt, daß es zu Angriffen kommen könnte. Wir wurden zwei oder drei Tage lang gewarnt, daß es mit dem bevorstehenden Allerheiligenfest zusätzliche Angriffe geben könnte. Wir waren auf der Hut, aber wir dachten nicht, daß es so kommen würde.“

Laut französischer Radiosender rief der verhaftete Täter nach seiner Festnahme wiederholt Allahu Akbar. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befinde sich auf dem Weg zum Anschlagsort.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert …