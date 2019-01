Keine Einigung im Mauerstreit: Trump verläßt Spitzentreffen

WASHINGTON. Im Streit um die Finanzierung der geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko sind die Fronten zwischen den Demokraten und US-Präsident Donald Trump weiter verhärtet. Am Mittwoch verließ Trump ein Treffen mit Spitzenpolitikern aus dem Kongreß nach kurzer Zeit.

Nach Auskunft des ebenfalls anwesenden demokratischen Minderheitenführers im Senat, Chuck Schumer, habe Trump die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gefragt: „Stimmen Sie jetzt endlich meiner Mauer zu?“ Nachdem Pelosi dies verneinte, sei Trump mit den Worten aufgestanden und gegangen: „Gut, dann haben wir nichts mehr zu besprechen.“ In einem Tweet nannte der Präsident das Treffen eine „totale Zeitverschwendung“.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019