Schwere Krawalle in Paris – Festnahmen in Istanbul

PARIS. Mehrere hundert Linksradikale haben während der 1.-Mai-Demonstration in Paris randaliert. Rund 1.200 Vermummte attackierten die Polizei mit Wurfgeschossen, zertrümmerten Autos sowie Fensterscheiben und steckten Fahrzeuge in Brand, berichten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP.

Einige der Demonstranten sollen eine McDonald’s-Filiale geplündert haben. Die Polizei habe mit Tränengas und dem Einsatz von Wasserwerfern reagiert. Innenminister Gérard Collomb verurteilte „mit Nachdruck“ die „Gewalt und Sachbeschädigungen“ während der Kundgebung zum Tag der Arbeit.

Linksextremisten hatten demnach bereits im Vorfeld Randale angekündigt. „Extremistische Gruppen“ wollten den Tag zu einem „großen revolutionären Treffen machen“, hatte die Polizei der Agentur zufolge mitgeteilt. In anderen französischen Städten blieb es bei den traditionellen 1.-Mai-Demonstrationen bis zum Abend ruhig.

BREAKING: #MayDay protests in Paris, France turn violent as far-left anarchist groups, known as "Black Blocs", throw petrol bombs and break shop windows. | @AdrienPoulard #1erMai #Austerlitzhttps://t.co/iyKGqXDW2I

