Spanien schockiert über islamischen Terror

BARCELONA. Bei einem islamischen Terroranschlag in Barcelona sind am Donnerstag 14 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. 15 der Verletzten schwebten am Freitagmorgen noch in Lebensgefahr. Unter den Todesopfern befinden sich nach ZDF-Angaben auch drei Deutsche. Drei Terroristen waren auf der Einkaufs- und Flaniermeile La Rambla in Barcelona mit einem Kleintransporter über eine Strecke von rund 600 Metern im Zickzackkurs in Menschen gerast. Das ist dasselbe Tatmuster wie bei dem Terroranschlag von Nizza im Juli 2016, bei dem 86 Menschen starben.

Noch in der Nacht bekannte sich die Terrororganisation „Islamischer Staat“ zu dem Anschlag. Der katalanischen Polizei gelang es, zwei der drei mutmaßlichen Attentäter festzunehmen. Bei dem einen soll es sich um einen spanischen, bei dem zweiten um einen marokkanischen Staatsbürger handeln. Der spanische Staatsbürger stammt Berichten zufolge aus der Enklave Melilla auf dem afrikanischen Kontinent. Beim Fahrer des Wagens soll es sich um den mutmaßlichen Haupttäter Moussa Oukabir handeln. Er ist derzeit noch auf der Flucht.

Zweiter Terroranschlag

Wenige Stunden später ereignete sich im katalanischen Badeort Cambrils ein weiterer Terrorakt. Dort wurden sieben Menschen verletzt, nachdem fünf Täter ebenfalls mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast waren. Die Terroristen trugen Attrappen von Sprengstoffgürteln. Fünf mutmaßliche Attentäter wurden dort später von der Polizei erschossen.

Am Freitagmorgen kam es in Ripoll nördlich von Barcelona zu einer weiteren Festnahme, die mit den Anschlägen im Zusammenhang stehen soll. Die katalanische Regierung reagierte noch am Donnerstag auf Twitter: „Wir Katalanen sind, waren immer und werden immer ein Volk sein, daß für andere seine Arme öffnet.“ (tb)