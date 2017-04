Frankreichs Polizisten wollen Le Pen wählen

PARIS. Eine Mehrheit der französischen Polizisten will bei der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag für die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen stimmen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop sprechen sich 51 Prozent der Polizeiangestellten für Le Pen aus. Ihre Rivalen Emmanuele Macron und François Fillon erreichen unter dieser Berufsgruppe Zustimmungswerte von 16,5 beziehungsweise 14 Prozent.

Le Pen hatte im Wahlkampf unter anderem versprochen, 15.000 weitere Polizisten einzustellen, ausländische Kriminelle auszuweisen und Moscheen von Haßpredigern zu schließen. Dasselbe Institut sieht in einer weiteren Erhebung unter allen Franzosen allerdings Le Pens Rivalen Macron leicht vorne. Er käme demnach auf 23,5 Prozent vor Le Pen mit 22.5 Prozent. Auf Platz drei liegt der Republikaner François Fillon mit 19,5 Prozent vor dem unabhängigen Sozialisten Jean-Luc Mélenchon mit 18,5 Prozent.

Auch bei anderen Meinungsforschungsinstituten liegt Macron in den jüngsten Umfragen leicht vor Le Pen. Sollte kein Kandidat am Sonntag eine absolute Mehrheit auf sich vereinigen können, müssen die Franzosen am 7. Mai in einer Stichwahl über ihren künftigen Präsidenten entscheiden. Alle Umfragen sehen Macron in der zweiten Runde deutlich vorne. (tb)