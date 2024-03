TikTok-Influencerin Anna Marinada: „Black Lives Matter ist rassistisch“

Anzeige

Anna Scherer (Künstlername Anna Marinada), stolze schwäbische Hausfrau, mischt auf TikTok mit Kurzvideos die Black-Lives-Matter-Bewegung auf und zieht den Haß der woken Blase auf sich. Das stört sie aber nicht. Denn sie sieht sich nicht als Opfer der Gesellschaft und ist überzeugt: Jeder ist seines Glückes Schmied und kann sich in seiner Haut wohlfühlen – auch als Schwarze. Im Interview spricht sie über ihre Herkunft, ihre Erfahrungen mit der Schwarzen-Community und was sie an Deutschland stört – und was sie liebt.