Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) klopft fleißig an der Brandmauer zur AfD Foto: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat bei Maischberger seine liebe Not zu erklären, wie und mit wem er künftig eigentlich regieren will. Mit der AfD will er nicht, zu Sahra Wagenknechts BSW sagt er nichts. Im Studio tummelt sich derweil ein Brandmauerspecht.