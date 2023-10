So geht Demagogie: Die Grüne Lamya Kaddor rückt bei „hart aber fair“ antisemitische Migrantenmobs auf unseren Straßen in die Nähe von Wutbürgern, Impfgegnern und Pegida. Bei der Frage, was Israel von deutscher Staatsraison erwarten dürfe, bleibt dagegen nur vage Hoffnung auf den „Tag danach“.