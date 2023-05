„Tagesschau“ dramatisiert Klimawandel mit falschem Bild

Anzeige







HAMBURG. Die ARD-„Tagesschau“ hat auf ihrer Webseite ein Interview zum Klimawandel und dem „Wasserverlust in Seen“ mit einem Foto vom ausgetrockneten Ellertshäuser See bebildert. Doch das Gewässer in Unterfranken befand sich nicht wegen vermeintlicher Dürre in dem spektakulären Zustand.

Vielmehr mußte der Stausee künstlich trockengelegt werden, um Rohre am Grund zu sanieren. Inzwischen läuft er auch aufgrund zahlreicher Regenfälle wieder voll. Die „Tagesschau“ schreibt jedoch als Einstieg unter dem Bild: „Auch in Deutschland leiden viele Seen unter Trockenheit und Klimawandel.“

„Tagesschau“ läßt Foto drei Tage online

Die Überschrift „Wasserverlust in Seen: Forscher warnt vor extremen Folgen für Artenvielfalt“ legt ebenfalls den Schluß nahe, das dramatisch erscheinende Foto habe etwas mit dem Klimawandel zu tun.

Obwohl sich auf Twitter Nutzer über den Fake erregten, ließ die „Tagesschau“-Redaktion das Bild drei Tage lang online. Erst gestern Abend tauschte sie es ohne Hinweis auf die Korrektur stillschweigend durch ein Foto von einem ausgetrockneten Tümpel in Belgien aus. (fh)