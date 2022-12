Whitney Houston: Die Prinzessin auf dem Drahtseil

Anzeige







Wenn in der Karriere von Whitney Houston (1963-2012) alles so weitergegangen wäre, wie es begann, dann hätte es diesen Film wohl nicht gegeben. Ihr Vater nennt sie gern Prinzessin, und genau das ist sie auch: die Prinzessin in einem Märchen aus lauter Talent, Ruhm und Erfolg.

1986 erhält sie ihre erste Auszeichnung, den Grammy für „Saving All My Love“. Fünf Grammys und sieben Nummer-eins-Plazierungen am Stück (unerreichter Rekord) werden folgen. Am Anfang – es ist das Jahr 1983 – sieht man die junge Whitney in New Jersey als Mitglied eines Baptisten-Gospelchors zur Ehre Gottes singen: „Bread of Heaven“ („Brot des Himmels“). Es ist übrigens eine der wenigen musikalischen Darbietungen in dem Film, die Whitney-Darstellerin Naomi Ackie selbst gesungen hat.

Whitneys Mutter Cissy (Tamara Tunie), selbst eine erfolgreiche Sängerin, die von Whitney anfangs als Chorsängerin begleitet wird, setzt ihre Tochter früh unter Druck: „Gott gab dir ein Talent, nutze es recht!“ Doch die junge Frau möchte einfach nur singen. Als Cissy bei einem ihrer Auftritte nicht recht bei Stimme ist und Whitney einspringen muß, schlägt die große Stunde der musikalischen Märchenprinzessin.

Whitney Houstons Privatleben war voller Widersprüche

Der Durchbruch kommt mit dem Plattenproduzenten Clive Davis (sehr starker Auftritt von Stanley Tucci), der bei Whitneys erstem Solo-Auftritt im Publikum sitzt und sogleich überzeugt ist, die „größte Stimme ihrer Generation“ gehört zu haben. Eine Einschätzung, die heute, zehn Jahre nach dem Tod des Stimmwunders, weiterhin viele Musikexperten teilen. Die großen Welterfolge der Mezzosopranistin mit dem unglaublichen Stimmvolumen, Lieder wie „I Will Always Love You“ oder „One Moment in Time“, die zu diesem Qualitätsurteil führten, sind natürlich alle zu hören und nehmen auf Kosten der Handlung sehr viel Raum in dem Film ein.

Emotionaler Höhepunkt ist der Auftritt der Sängerin beim Super Bowl 1991, als Whitney die Massen mit ihrer Interpretation der Nationalhymne begeisterte. Von Kevin Costner, ihrem Filmpartner in „Bodyguard“ (1992), ist dagegen nur Archivmaterial zu sehen.

Privat glich ihr Leben oft einem Drahtseilakt, steckte voller Widersprüche. Die dreijährige Liaison der Sängerin mit ihrer späteren Assistentin Robyn Crawford (Nafessa Williams) rückt Regisseurin Kasi Lemmons zeitgeistkonform in den Mittelpunkt ihrer Filmerzählung. Kraft ihres Glaubens gelingt Houston der Ausstieg aus der von ihr als sündhaft und nicht mit ihrem biblischen Glauben vereinbar empfundenen homoerotischen Beziehung.

Das Drehbuch von Anthony McCarten, der auch den Freddy-Mercury-Film „Bohemian Rhapsody“ (2018) schrieb, schildert das mit skeptischer Distanz und vermeidet tiefere sexualethische Erörterungen. Immerhin widersteht der Film der Versuchung, die Überwindung des homosexuellen Abenteuers als Schlüssel für den Niedergang der Pop-Ikone zu interpretieren. Tatsächlich waren es wohl eher traumatische Kindheitserlebnisse, die scheiternde Ehe ihrer Eltern und der schwierige Charakter ihres Ehemanns Bobby Brown (Ashton Sanders), die ihr zu schaffen machten.

Per Leiter zu den Göttern

Den selbstbewußten Sänger, einen klassischen bösen Buben aus der schwarzen US-Musikszene, heiratete sie 1992. Ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter Bobbi Kristina zur Welt. Noch während sie mit Crawford liiert war, hatte Whitney Houston eine kurze Affäre mit Jermaine Jackson, mit dem die gebürtige Newarkerin ein Duett sang.

Ihren extrem dominanten Vater (Clarke Peters) inszeniert Lemmons als Robert Mugabe der Musikbranche, der hemmungslos ihr Vermögen verpulvert. Zum Verhängnis wird der Kusine von Dionne Warwick schließlich ihr Drogenmißbrauch, der schon in jungen Jahren begonnen hatte. „Wer mit den Göttern singen will, der braucht hin und wieder eine Leiter“, erklärt die in den Musik-Olymp aufstrebende Interpretin in einer Szene ihre gefährliche Neigung zu Kokain und anderen vermeintlich leichten Rauschmitteln.

Gesangsauftritte wühlen auf

Wer Whitney Houstons Musik liebt, wird auch den Whitney-Houston-Film „I Wanna Dance with Somebody“ lieben. Inhaltlich ist er jedoch ähnlich blaß ausgefallen wie der Elton-John-Film „Rocketman“ (2019) und bleibt hinter großen Musiker-Filmbiographien wie „Ray“ (2004) über Ray Charles oder „Walk the Line“ (2005) über Johnny Cash zurück. Beide Filme profitierten von einem sehr durchdachten Drehbuch und vor allem ihren starken Hauptdarstellern. Naomi Ackie hingegen wird ihrem realen Vorbild nur dann gerecht, wenn dieses ihr seine phänomenale Gesangsstimme leiht.

Hinzu kommt, daß Kasi Lemmons sich auffällig bemüht, der Generation Schneeflocke brav ihren Tribut zu zollen. Vieles, was die Pop-Legende in allzu ungünstigem Licht hätte erscheinen lassen, bleibt ausgespart. Lemmons verpaßt die Chance, mehr von dem zu erzählen, was nicht jeder, dem Houstons Musik gefällt, sowieso zu Hause im Regal stehen oder digital abgespeichert hat. Ein Leben, das mit einem Tod durch Ertrinken in der Badewanne endet, enthält auf jeden Fall mehr, was sich für einen aufwühlenden Film eignet, als das, was die Regisseurin anzubieten hat. Und so wühlen in ihrem Film vor allem die nachgestellten Gesangsauftritte auf – und sonst wenig.

„I wanna dance with somebody“ läuft seit dem 22. Dezember im Kino.