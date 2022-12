Berlin: Schaut bloß nicht auf diese Stadt

Anzeige







Berlin, pulsierende Metropole und industrielle Herzkammer des aufstrebenden deutschen Nationalstaats, Vorposten der freien Welt und Leuchtturm des Durchhaltewillens im Kalten Krieg – alles Schnee von gestern. Heute ist die Spreemetropole zwar seit drei Jahrzehnten wieder Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands, benimmt sich aber wie die Zentrale eines Irrenhauses.

Berlin ist die einzige Hauptstadt der westlichen Welt, die im Schnitt die Wirtschaftsleistung des ganzen Landes herunterzieht und nicht etwa nach oben bringt. Ein deindustrialisierter Absteiger in großen historischen Kulissen, wo vor allem der Migrantenanteil und die Zahl der Transferempfänger noch wächst.

Berlin ist die von provinziellem Größenwahn umjubelte Hauptstadt der Woken, die sich mit grotesken ideologischen Projekten auf anderer Leute und Geberländer Kosten überbieten, während ihnen die Infrastruktur unter den Fingern zerbröselt und die wild wuchernde und sich gegenseitig lähmende Verwaltung beim Schwarzer-Peter-Spiel mit der Verantwortlichkeit an den einfachsten Aufgaben scheitert.

Berlin ist, wenn eine routinemäßige Landtags- und Bundestagswahl im Chaos versinkt und eine Wiederholung gerichtlich angeordnet werden muß, wenn die ohnehin vor allem mit sich selbst beschäftigte Verwaltung dafür monatelang lahmgelegt wird und am Ende sogar OSZE-Wahlbeobachter zu Hilfe gerufen werden, weil kaum noch jemand daran glaubt, daß es im zweiten Anlauf besser klappt.

Berlin ist, wenn Wohnungsbau systematisch sabotiert und dafür um so hitziger über Enteignungen debattiert und abgestimmt wird. Berlin ist, wenn Verkehrspolitik vom Autohaß zerfressen sich in Straßenverkleinerung und Parkplatzvernichtung erschöpft; wenn eine pulsierende Geschäftsstraße im Zentrum stillgelegt, mit Baumarktgerümpel vollgestellt und zur „Fahrradstraße“ deklariert wird, bis wieder ein Gericht den Unfug stoppt.

Berlin ist, wenn Drogendealer aus aller Herren Länder in den Parks ihren ganz eigenen „Medikamentenflohmarkt“ abhalten, ohne von den Behörden behelligt zu werden, und eine grüne Bezirksbürgermeisterin sich dafür auf die Schulter klopft, nach fünf Jahren auf einer Kreuzberger Brennpunkt-Brache für sündhaft teures Geld eine öffentliche Toilettenbude samt feministisch als „Missoir“ deklariertem Loch im Boden aufgestellt zu haben, das nach einer guten Woche schon wieder kaputt ist.

Berlin läßt Kriminelle gewähren

Berlin ist, wenn wohlstandsverwahrloste „Klimaschutz“-Nervensägen Tag für Tag die Bürger terrorisieren und seelenruhig mit einer Hebebühne vorfahren können, um den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor zu köpfen. Berlin ist, wenn mehrere Polizeifahrzeuge und Beamte mit den Händen in den Hosentaschen dabei drum herumstehen und zuschauen. Aber wehe, wenn Normalbürger, Familien und Rentner gegen die Corona-Politik der Regierung demonstrieren, dann packt die Berliner Polizei Schlagstöcke und Wasserwerfer aus und zeigt, was sie alles kann.

Berlin ist, wenn kriminelle Araberclans am helllichten Tag spektakuläre Raubzüge durchziehen, sogar in Dresden die Schatzkammer des „Grünen Gewölbes“ ausräumen und die sächsische Polizei ihre Rückhol-Operation in Bundeshauptstadt lieber selbst durchführt, ohne die dortigen Kollegen zu informieren oder gar um Hilfe zu bitten, weil die inzwischen den Ruf haben, von Clan-Kriminellen unterwandert zu sein.

Berlin ist, wenn Polizisten Leitfäden zur „geschlechtersensiblen“ und „diskriminierungsfreien“ Sprache büffeln müssen; wenn die Neuköllner Ordnungsstadträtin von der SED-PDS-„Linke“ Durchsuchungen in Shisha-Bars untersagt, weil diese „stigmatisierend“ wären, und dafür von einem Clan-Boss als „Ehrenfrau“ gefeiert wird; wenn das Land den Betreibern eines Großbordells Schadenersatz in sechsstelliger Höhe zahlen muss, weil im Vorfeld einer Razzia erhobene Vorwürfe der Verbindung zur organisierten Kriminalität „vorverurteilend“ gewesen seien.

Ihr Völker der Welt, schaut bloß nicht auf diese Stadt. Oder doch: Schaut genau hin – so ergeht es allen, die sich den Woken und den links-grünen Ideologen ausliefern. Die deutsche Hauptstadt geht nur schon mal voran.