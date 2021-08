Der Boulevard kommt im Fernsehen an

Bei den Bewegt-Bildern des „journalistischen Flaggschiffs des Axel-Springer-Konzern“ ( Die Zeit ) standen oft längere Live-Berichterstattungen im Mittelpunkt. Beispiele: die Treffen der Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Lage, die Flutkatastrophe in Westdeutschland und die Entwicklung in Afghanistan.

Zum Start: Erst Sport – dann Politik

Am Montag war beim neuen Fernsehsender zum ersten Mal die fünfstündige News-Strecke „Bild-Live“ zu sehen. Am Vormittag hat der Sender damit in der Zielgruppe der 14- bis 49jhrigen – das meldete am Dienstag das Medien-Portal DWDL.de – schon „durchaus beachtliche Quoten erzielt“, obgleich sich die reine Reichweite noch in Grenzen hielt.