USA: Die Marginalisierung der Weißen soll die Polarisierung beenden

Demokratischer Esel gegen republikanischer Elefant: Die parteipolitische Spaltung jenseits der Atlantiks stellt die Funktionsfähigkeit der US-Demokratie in Frage. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE

Über Jahre hat sich die Polarisierung in den USA zugespitzt. In seinem Buch leitet der Politikwissenschaftler Stephan Bierling drei zentrale Konfliktlinien her und analysiert die massiven Auswirkungen auf das politische System der Vereinigten Staaten. Er weist einen fragwürdigen Ausweg. Eine Rezension.