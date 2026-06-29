Transsexuelle Box-Promoterin erstochen – Tschetschene auf der Flucht

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WIEN. Nach dem Mord an der deutschen Box-Promoterin Etchika Pollex hat die Wiener Polizei eine heiße Spur. Gefahndet wird nach dem mutmaßlich letzten Liebhaber der 70jährigen. Bei dem Mann soll es sich um einen jungen Tschetschenen handeln, der als Boxer oder MMA-Kämpfer aktiv ist.

Pollex war am Mittwochabend leblos in ihrer Dachgeschosswohnung nahe dem Wiener Naschmarkt gefunden worden. Freunde hatten die Deutsche über längere Zeit nicht erreichen können und suchten daraufhin ihre Wohnung auf.

Nach Angaben der Polizei wurde Pollex mit mehreren Messerstichen getötet. Der mutmaßliche Verdächtige soll kurz nach der Tat geflohen sein. Zeugen wollen laut der österreichischen Tageszeitung Heute gesehen haben, wie ein junger Mann mit einem Koffer in Richtung U-Bahnstation eilte. Die Fahndung läuft inzwischen auch über Österreich hinaus. Brisant ist die persönliche Nähe zwischen Opfer und Gesuchtem. Die 70-Jährige hatte in den Tagen vor ihrem Tod auf TikTok über eine Krise mit ihrem Lebenspartner gesprochen.

Bekannter Boxpromoter und Trans-Ikone

„Ich habe eine schwierige Situation zu bewältigen, die meinen Lebenspartner betrifft“, sagte Pollex in einem Video. Sie hoffe, dass sich die Lage so auflöse, „dass wir beide zufrieden sind“. Zugleich sagte sie: „Denn unsere Liebe ist wunderbar. Sie trägt uns.“ Danach hatte Pollex zudem ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt. Als Grund nannte sie ihre Beziehung. „Ich bin mit einem Mann zusammen, dessen Leben ich schützen muss“, sagte sie ihren Followern.

Pollex war auch in der deutschen Boxszene eine bekannte Figur. Sie wurde als Mann in der DDR geboren, hieß eigentlich Olaf und floh nach eigenen Angaben vor dem Mauerfall im Kofferraum eines Autos aus Ost-Berlin. Im Westen baute er zunächst ein Unternehmen in der Pflegebranche, später wurde er als Box-Promoter bekannt. Erst mit über 60 Jahren begann Pollex als Frau zu leben. Nach einer Trennung zog Olaf, der sich nun Etchika nannte, nach Wien.

In der Boxszene löste ihr Tod Bestürzung aus. Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, nannte Etchika Pollex eine „schillernde Persönlichkeit“. Sie habe immer einen großen Auftritt gehabt, sei aber auch „auf die falschen Leute reingefallen und ausgenutzt worden“. Auch der frühere Weltmeister Karo Murat zeigte sich erschüttert. (rr)