Die Redner in der Volksbühne: Schwere Vorwürfe gegen Ungarn, wenig Kritik an schwersten Gewalttaten. Foto: JF

Solidaritätsveranstaltung in Berlin

Ungern in Ungarn – Der Fall des Linksextremisten Simeon T.

Simeon „Maja“ T. sitzt wegen des Vorwurfs, schwerste Verbrechen in Ungarn begangen zu haben, dort im Gefängnis. In Berlin gab es am Sonntag eine Solidaritätsveranstaltung für ihn und andere Linksextremisten. Die JF war dabei.