Wegen dauernder Gewalt: Alle Jugend-Fußballspiele abgesagt

Anzeige

CELLE. Der Kreisjugendausschuß des Niedersächsischen Fußballverbands Kreis Celle hat bis zum 20. Oktober die Spiele aller Altersklassen ab der U10 abgesagt. Grund sind wiederholte Gewaltausbrüche, die es zuletzt ebenfalls über die Jahrgänge von der U10 bis U19 verteilt gegeben hatte.

Der Vorsitzende Philipp Ziemen sagte: „Wir möchten uns mit dieser Maßnahme Zeit nehmen, um uns alle einmal Gedanken über einen Spielbetrieb ohne Gewalt zu machen.“ Die Vereine sollten die Zeit nutzen und Dialoge führen.

Zuletzt war es in Niedersachsen vergangenes Wochenende bei einem A-Jugend-Kreisligaspiel in Eschede zu schlimmen Ausschreitungen mit fünf Verletzten gekommen. Ein Beteiligter kam stationär ins Krankenhaus. Spieler des Fusionsvereins JSG Lachtetal II und der JSG Westkreis gingen beim Spielstand von 2:11 aufeinander los. In die Massenschlägerei griffen auch mehrere jugendliche Zuschauer ein.

Gewalt selbst in der U10

Die Polizei Celle rückte mit mehreren Streifenwagen an, auch zwei Rettungswagen kamen. Die Beamten ermitteln gegen mehrere Beteiligte wegen des Verdachtes der Körperverletzung, wie die Cellesche Zeitung berichtete. Ob es sich, wie in sozialen Netzwerken vermutet wird, bei den Tätern um Jugendliche mit Migrationshintergrund handelt, war weder auf den Seiten des Verbandes, der Vereine noch in den Lokalzeitungen zu erfahren.

Darüber hinaus mußte zuletzt auch das Spiel von U10-Mannschaften abgebrochen. Und in der U16-Klasse kam es ebenfalls zu Handgreiflichkeiten.

Man wolle „diese Situationen nicht unbemerkt über den Kreis Celle ergehen lassen“, teilte der Verband mit. Bis zum 20. Oktober gilt das Spielverbot: Alle Pokal- und Meisterschaftsspiele der Jahrgänge U10 bis U19 wurden abgesetzt. Es dürfen bis dahin auch keine Freundschaftsspiele und Turniere stattfinden. Für die jüngeren Altersklassen U6 bis U9 gilt die Sperre nicht. (fh)