Warum freie evangelische Schulen boomen

KARLSRUHE. Der Verband Evangelischer Bekenntnisschulen und Kitas (VEBS) hat für 2024 einen Rekord verkündet: Noch nie gab es so viele Neugründungen freier evangelischer Schulen innerhalb eines Jahres. Das erklärte der VEBS-Generalsekretär Wolfgang Stock gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA.

In diesem Herbst seien bereits vier neue Einrichtungen an den Start gegangen: Neben einer Grundschule und einer Oberschule in Markkleeberg bei Leipzig (Sachsen) haben eine Grundschule in Kierspe bei Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) und eine „Realschule plus“ in Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz) den Betrieb aufgenommen. Nach dem Ferienende in Baden-Württemberg beginnt zudem der Unterricht an neuen Grundschulen in Crailsheim und Schorndorf.

Die Gründer müssen hohe Hürden überwinden

Die Gründung christlicher Bekenntnisschulen sei in Deutschland zwar ein verfassungsrechtlich verbrieftes Grundrecht, aber die Gründer müßten hohe Hürden überwinden, erklärte Stock. Die größte sei, daß es in den meisten Bundesländern in den ersten drei Jahren keine staatlichen Zuschüsse gebe.

„Die vielen gelingenden christlichen Schulgründungen, die wir seit Jahren begleiten dürfen, sind deshalb ein großes Wunder, für das wir Gott dankbar sind. Wir können damit ein sichtbares Zeichen seiner Größe und Liebe senden“, so Stock. Zu dem Verband gehören 175 evangelische Schulen und 46 Kitas an 128 Standorten. (IDEA mit JF)