Jeder vierte Deutsche will im Advent in die Kirche gehen

WETZLAR. Etwa jeder vierte Deutsche (26 Prozent) hat vor, in der Adventszeit in die Kirche zu gehen. Das ergab eine Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA-Consulere (Erfurt) im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. 55 Prozent der Befragten haben dies nicht vor. 17 Prozent antworteten mit „Weiß nicht“, zwei Prozent machten keine Angabe.

Männer und Frauen liegen in dieser Frage gleichauf (27 Prozent gegenüber 26 Prozent). Auch im weithin entkirchlichten Osten will noch fast jeder Vierte (23 Prozent) im Advent eine Kirche aufsuchen (Westen: 27 Prozent). In ganz Deutschland planen jüngere Menschen deutlich häufiger einen adventlichen Kirchenbesuch als ältere (18- bis 29jährige: 42 Prozent; 30- bis 39jährige: 35 Prozent; 40- bis 49jährige: 31 Prozent; 50- bis 59jährige: 24 Prozent; 60- bis 69jährige: 18 Prozent; über 70jährige: 13 Prozent).

FDP-Anhänger wollen am öftesten in die Kirche

Unter den Anhängern der christlichen Konfessionen tragen sich die Katholiken am häufigsten mit dem Gedanken, in der Zeit vor Weihnachten eine Kirche aufzusuchen (41 Prozent), gefolgt von den landeskirchlichen Protestanten (38 Prozent) und den Freikirchlern (36 Prozent). Bei den Muslimen sind es 24 Prozent, bei den Konfessionslosen acht Prozent.

Unter den Anhängern der politischen Parteien zieht es die Sympathisanten der FDP im Advent am häufigsten in die Kirche (35 Prozent), gefolgt von den Parteigängern der CDU/CSU (34 Prozent), der SPD (32 Prozent), der Grünen (28 Prozent), der AfD (25 Prozent), der Linken (21 Prozent) und des BSW (18 Prozent). Für die Erhebung wurden 2.003 Erwachsene im Zeitraum vom 22. bis 25. November befragt. (idea)