Schon wieder Explosion in Kölner Innenstadt

KÖLN. Am Mittwochmorgen haben unbekannte Täter in der Kölner Innenstadt erneut eine Explosion ausgelöst. Das Bekleidungsgeschäft „LFDY“ wurde dadurch offenbar weitgehend zerstört. Sowohl die Innenverkleidung als auch Möbel und Fensterscheiben sind verwüstet worden. Außerdem brach ein Feuer aus. Nach ersten Mitteilungen der Polizei wurde eine Person leicht verletzt, wie ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Die Detonation ereignete sich gegen 5 Uhr in der Ehrenstraße unweit des Hohenzollernrings. Den Bereich rund um den Tatort sperrten die Beamten weiträumig ab. Die Polizei forderte die Kölner auch dazu auf, die Gegend zu meiden. Sie ist nach eigenen Angaben „mit vielen Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation“.

Zweite Explosion in Köln in drei Tagen

Laut dem Kölner Stadtanzeiger ist der Eingangsbereich des betroffenen Bekleidungsgeschäfts „massiv beschädigt worden“.

Bereits am Montag hatte es an der Kölner Diskothek „Vanity“, direkt am Hohenzollernring gelegen, eine Explosion gegeben, bei der ein 53 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun auch mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen, den eine Überwachungskamera dabei filmte, wie er eine Plastiktüte mit Brandbeschleuniger entzündete.

Ob der Mann auch für den erneuten Anschlag verantwortlich ist, sei nun Teil der Ermittlungen, erklärte die Kölner Polizei. (fh)