AfD-Nähe? „HelloFresh“ beendet Werbung mit Reality-TV-Star Iris Klein

Anzeige

BERLIN. Der Fertigkochboxen-Lieferant „HelloFresh“ hat die Zusammenarbeit mit der Instagram-Influencerin und Reality-TV-Star Iris Klein wegen vermeintlicher „rechter Umtriebe“ aufgekündigt. Der Grund: Klein, die beruflich auch für die Kochboxen-Firma wirbt, lebt seit einiger Zeit in einer neuen Beziehung mit einem Partner, der laut Medienberichten eine „rechte Gesinnung“ haben und mit der AfD sympathisieren soll. Die 56jährige ist durch ihre Teilnahme an verschiedenen deutschen Reality-Shows wie „Big Brother“ und „Ich bin ein Star“ bekannt geworden. Sie hat auf Instagram rund 550.000 Follower und ist die Mutter von Daniela Katzenberger, die ebenso wie ihre Mutter durch TTV-Shows Bekanntheit erlangte.

Unter einem Pseudonym soll Kleins Partner öffentlich seine politischen Ansichten vertreten haben: So habe er die deutsche Unterstützung der Ukraine kritisiert, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang beleidigt und sich über die deutsche Politik lustig gemacht. Als das bekannt wurde, kassierte „Hello Fresh“ dafür in den sozialen Medien wegen seiner Werbepartnerin einen Shitstorm und beendete daraufhin die Kooperation. „Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut“, teilte „HelloFresh“ auf seiner Instagram-Seite mit. Die Firma habe keine weitere Zusammenarbeit mit Klein geplant und nehme diesen Fall zum Anlaß, „um unseren Prozeß der Auswahl von Influecer-Partner zu überprüfen“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HelloFresh Deutschland (@hellofreshde)

Klein: „Ich bin keine AfD-Anhängerin“

Die Influencerin reagierte auf die „haltlosen Behauptungen“ ebenso in einem eigenen Instagram-Beitrag: „Weder mein Partner noch ich haben irgendetwas mit einer rechten Bewegung oder Partei am Hut.“ Und weiter: „Nein, ich bin keine AfD-Anhängerin (würde aber auch niemals jemanden aufgrund seiner politischen Meinung denunzieren und hätte auch kein Problem, dazu zu stehen, wenn ich das wäre).“ Ihre Instagram-Seite ist inzwischen auf „privat” eingestellt und nicht mehr frei einsehbar. Erst vor wenigen Tagen hatte Klein auf Instagram ihren als „Mr. T“ bezeichneten Partner zunächst stolz der Öffentlichkeit als ihren neuen Freund vorgestellt. Seine wahren Namen wollte sie nicht verraten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gegenüber der Bild kommentierte Klein das Erlebnis mit „HelloFresh“: „Ich lebe seit viereinhalb Jahren in Spanien und interessiere mich nicht mehr für die deutsche Politik. Als ich das letzte Mal in Deutschland gewählt habe, habe ich die CDU und Angela Merkel gewählt, weil ich die gut fand. Ich distanziere mich aber ganz klar von der AfD! Was meinen neuen Partner angeht: Ich kann nichts dafür, was er mal gepostet hat, bevor wir uns kennengelernt haben.“ (ca)