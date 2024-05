Zwei Drogensüchtige am Frankfurter Bahnhofsviertel, die Crack konsumieren: Symbol einer Epidemie, die für eine Rekordzahl an Drogentoten sorgt. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler / JF-Montage

So viele Drogentote wie noch nie, doch die Bundesregierung hält unbeirrt an der der Cannabis-Legalisierung fest. Die Risiken sind groß – erst recht in einer Gesellschaft, die eher einen Entzug braucht. Ein Kommentar von Laila Mirzo.