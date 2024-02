Damit künftig mehr Frauen in Zeitungen abgebildet werden, geben sich linke Journalisten selbstkritisch (Symbolbild) Foto:

Geschlechterverhältnis in Medien

Oh Schreck, ein neues Gap. Dieses Mal beklagen Linke die „Sichtbarkeits-Lücke“ von Frauen in den Medien, da die zu wenig abgebildet würden. Während hier noch über die Motive gerätselt wird, böte sich dort eine Möglichkeit, das Problem per KI zu beheben. Ein Kommentar von Boris T. Kaiser.