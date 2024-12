Von fleißigen Persern und pöbelnden Poeten – Wenn der „Spiegel“ auf die Wirklichkeit trifft

Anzeige

Was haben die 68er für ein Schreckensbild vom durchschnittlichen Deutschen gezeichnet: kleinlich, zugeknöpft und humorbefreit. Wo andere Lebensfreude und Neugier empfinden, verspürt dieser Spießbürger nur Neid. Rassistisch und intolerant ist er selbstverständlich auch. Wer den Spiegel-Beitrag „Hakim will AfD wählen. Was nun?“ liest, muß sich fragen: Was, wenn diese langhaarigen Baumknutscher recht hatten?

Der Text im Sturmgeschütz der Demokratie ist keine gute Werbung für uns Deutsche. Der Autor Moritz Rinke schildert seine Probleme mit einem iranischstämmigen Familienvater, dessen Tochter mit der Stammhalterin des Schreibers eng befreundet ist. Wie die Überschrift bereits erwähnt, will Hakim beim nächsten Mal blau wählen – und das sorgt beim vermeintlich toleranten und weltoffenen „Schriftsteller und Dramatiker“ des Hamburger Blattes für eine Psychose mittelschweren Ausmaßes.

„Gut, daß es AfD gibt, jetzt passiert was!“

Beim Kindergeburtstag in einem Berliner Park, mit dem der Text gewordene Nervenzusammenbruch einsteigt, ist die Welt zunächst noch rosig. „Delia war mit ihrem Vater gekommen, Mara mit ihrer Mutter, Aylin sogar mit ihrer Großmutter, dazu Ben, Casper, Lilly, Joseph, die Töchter von Deniz, der sie nur bringen wollte, aber dann ließ er sich auf der Schloßwiese nieder und blieb. Die Kinder machten sich über die Geschenktüten her“, schildert der Beinahe-Poet die Szenerie.

So schön bunt und vielfältig, einfach zu Herzen gehend. Doch dann haut Papa Hakim einen raus: „‘Gut, daß es AfD gibt, jetzt passiert was!’, sagte er. ‘Ich wähle die beim nächsten Mal, meine Frau auch.’“

Schockschwerenot! Da hat doch tatsächlich jemand eine andere Meinung. Gibt’s da noch kein Gesetz dagegen? Der Erzähler reagiert zunächst besonnen, tut einfach so, als hätte er die Bemerkung nicht gehört. Deniz, ein Vater mit kurdischen Wurzeln, hat dagegen eine kürzere Zündschnur. Er nennt Hakim einen „Idiot“ und fragt ihn, ob er auch die NSDAP wählen würde, wenn er könnte.

Hakim wird ausgeschnüffelt

Den Autor läßt Hakims Gedankenverbrechen nicht mehr los und er beginnt, heimlich über ihn zu recherchieren. Total normales Verhalten ohne jedes historische Vorbild natürlich. Wer noch nie aufgrund politischer Differenzen einem Bekannten hinterhergeschnüffelt hat, der einem nie etwas getan hat, der werfe den ersten Stein.

Hakims Eltern kamen aus dem Iran nach Deutschland. Schule, Arbeit auf dem Bau, inzwischen Unternehmensgründer und deutscher Staatsbürger. Er spielt Tennis und flucht am Telefon mit Geschäftspartnern über „Scheißregierungen“ und Bürokratie.

Meinungsfreiheit ist super, aber …

Vom Versuch Rinkes, ihm statt der Partei für das Quälen von Robbenbabys die FDP oder Merz und Söder schmackhaft zu machen, hält Hakim nicht viel. Die hätten schließlich „die ganze Scheiße mitgemacht“. Das bringt den aufrechten Spiegel-Demokraten zu einer tiefsinnigen Überlegung: „Die Meinungsfreiheit wird wirklich zu einem schwierigen Recht, wenn es dazu überhaupt keine Pflicht gibt, nachzudenken, bevor man sich frei äußert.“

Er sinniert weiter: „Ich könnte Hakim sagen, daß eine Remigration von Millionen Menschen dieses Land vermutlich in die Steinzeit zurückversetzen würde, ähnlich wie eine Naturkatastrophe. Ich könnte ihm sagen, wie toll ich es finde, daß er aus dem Iran gekommen ist, um uns zu zeigen, wie man schnell baut. Ohne die Hilfe und das Wissen der Migranten, da wären wir Deutschen bestimmt noch schlechter dran.“ Doch dazu kommt es nicht, weil die Kinder dabei sind. Glück gehabt.

Tatort ostdeutsche Provinz

Hakim ist jederzeit offen für Gespräche. Jeder als Frage getarnte Vorwurf der Bösartigkeit wird von ihm mit einem Diskussionsangebot und dem Ausspruch „Sach doch mal, du hast Ahnung“ beantwortet. Wie wenig Ahnung und wie viel rücksichtslose Selbstgerechtigkeit im Spiel ist, wird ausgerechnet in der ostdeutschen Provinz deutlich. Wieder ein Kindergeburtstag, diesmal im Wasserpark „Tropical Island“ im Spreewald.

Der renitente Pöbel-Perser trinkt einen Aperol Spritz und sagt ganz unverblümt, daß er den gewählten US-Präsidenten für eine coole Socke hält. „‘Super, dieser Trump’, sagte Hakim. ‘Wird erschossen, steht sofort wieder auf.’“ Die geistreiche Antwort des biodeutschen Bildungsbürgers: „‘Angeschossen, Hakim, nicht erschossen’, erklärte ich, ‚sonst könnte er ja gar nicht mehr aufstehen, ich bin übrigens auch Schriftsteller, nicht Schriftsetzer, das wollte ich dir schon immer sagen! Paß bloß auf, daß bei der Remigration keine nicht assimilierten Staatsbürger wie du betroffen sind. Da würde ich an deiner Stelle ja mal hellhörig werden, bei deinem seltsamen Deutsch!‘“

Das übergriffige und inhaltsleere Geplapper wird zu einem Wutanfall. Der zu spät geborene NS-Widerstandskämpfer schreit irgendwann den uneinsichtigen Zuwanderer mitten im Bad an. Doch dann kommt die kritische Selbstreflexion. Genau das, was Linke zu so guten Menschen und angenehmen Zeitgenossen macht. „Einen Moment lang hatte ich noch gedacht, du darfst ihn in der Öffentlichkeit nicht so anschreien, die anderen Gäste im Wasserpark halten dich womöglich für einen Ausländerfeind, dabei ist er ja ausländerfeindlich, nicht ich.“

Spiegel-Schreiber hat eigenen Moralkompaß

Rechtspopulisten würden sagen, daß ein erwachsener Mann – egal welcher Herkunft – einen anderen Mann nicht wegen Politik öffentlich beim Kindergeburtstag der Nachkommen anschreien sollte – aber dann wäre das auch kein Spiegel-Beitrag.

Inzwischen lebt der Iraner mit dem Mut zur harten Parole mietfrei im Kopf des Protagonisten. „Wenn ich morgens die Kita erreiche und das dicke Auto von Hakim schon davor parkt, dann denke ich jetzt an Ungarn oder an das, was in Polen geschah. Ich sehe quasi vor unserer Kita kippende Gesellschaften.“ Kindergeburtstage seien nun „immer etwas unheimlich“.

Selfmade gegen Staatstrog

Teutonischer Akademiker im staatlich durchsubventionierten Kulturbetrieb gönnt einem wertschöpfenden Einwanderer das selbst erarbeitete Auto und die eigene Meinung nicht. Daß jemand mit Eltern aus dem Iran – einer knallharten islamischen Diktatur – Einwanderung aus solchen Ländern kritisch sieht, leuchtet dem Intellektuellen offensichtlich nicht ein. Der Elfenbeinturm ist wohl nicht sonnengeflutet.

Immerhin: Endlich darf man in Deutschland wieder sozial akzeptiert über Migranten herziehen. Abfällig reden über den Hang zu protzigen Autos, den weitverbreiteten Machismo und den bei vielen vorherrschenden Unwillen, sich an die deutsche Gesellschaft anzupassen. Man kann Menschen ausschließlich als Teil ihrer ethnischen Gruppe sehen statt als Individuen mit eigenen Erfahrungen und Überzeugungen. Man kann Menschen, die als Kind wegen Islamismus und Perspektivlosigkeit in der alten Heimat in die Bundesrepublik gekommen sind, im Schwimmbad vor den Augen ihrer Kinder anschreien – vorausgesetzt, man ist Journalist beim Spiegel.