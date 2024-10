Stoppt die deutschen Ukraine-Hilfen

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Kanzler Scholz: Ohne Kooperation kein geld mehr Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Die ersten konkreten Ermittlungsergebnisse zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines führen in die Ukraine. Auch die ukrainische Militär- und Staatsführung soll in den Anschlag auf die deutsche Energieversorgung verwickelt sein. Soll Deutschland so ein Land etwa unterstützen? Ein Zwischenruf von Gil Barkei.