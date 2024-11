Sorgt Trump für mehr Frieden und Sicherheit um Europa?

Der alte-neue US-Präsident Donald Trump: Hält die Ukraine vor allem für ein Problem der Europäer. Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon /// Privat JF-Montage

Während Europas Rechte in Donald Trump einen Friedensengel sieht, sorgen seine außenpolitischen Pläne in Brüssel und Berlin für Entsetzen. Was können wir wirklich von seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident erwarten? Ein Kommentar von Bruno Bandulet.