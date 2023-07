Unternehmer bietet Job für entlassenen LKW-Fahrer an

Anzeige

Ein LKW-Fahrer, der in Stralsund eine Blockade radikaler Klimakleber unsanft auflöst, ist keine 24 Stunden später seinen Job und Führerschein los. Währenddessen sind die Straßenblockierer schon wieder auf freiem Fuß. Sie werden sich herrlich über den armen Mann amüsieren.

Doch das reicht dem linken Geifermob natürlich nicht. Sie wollen seinen Kopf, der LKW-Fahrer soll in den Knast. Es sind die gleichen Gestalten, die im Zweifelsfall selbst das Behindern von Krankenwagen rechtfertigen und den wenigen Leuten – die in diesem Land noch mehr Steuern zahlen, als sie durch Transferleistungen zurückbekommen – Streß machen wollen.

Wer rund um die Geschehnisse der #LetzteGeneration in #Stralsund von Tötungs- oder Mordversuch fabuliert, saß noch nie in einem LKW und kennt die Sichtverhältnisse im Führerhaus. Den Fahrer, der nach Notbremsung ein Hindernis aus dem Weg räumte, trifft keine Schuld. pic.twitter.com/pwjiMr24Tj — Franz Branntwein™ 🍀 (@FranzBranntwe10) July 13, 2023

Autofahrer werden zu Statisten degradiert

Ist die Straße erst blockiert, schwärmen vorab informierte Journalisten und Kameraleute aus, um die Weltuntergangs-Propheten der Endzeit-Sekte zu interviewen. Die Autofahrer müssen für dieses groteske Schauspiel dann als Kulisse herhalten. Sie werden zu Statisten degradiert, vorgeführt und genervt. Haben die keine Würde?

Und das von einer Clique nutzloser Bürgersöhnchen- und töchterchen, die in ihrem Leben, bis auf den ein oder anderen Bali-Urlaub, noch nichts geleistet haben. Im Gegensatz zum LKW-Fahrer. Das ist ein echter Knochenjob. Ohne die Trucker bleibt jedes Supermarktregal leer, steht Deutschland still. Wie wärs denn mal mit einem Danke?

Unternehmer meldet sich bei der JUNGEN FREIHEIT

Die kleinen Arbeiter hängt man, die gelangweilten Rich-Gören bekommen einen Freifahrtschein. Da dürfen auch mal Sicherheitskräfte angegriffen, Hotels verwüstet oder Fluglandebahnen gestürmt werden. Nach einer Nacht im Knast, wenn überhaupt, dürfen sie munter weiter machen. Klar, daß angesichts dieser staatlich verordneten und gewollten Doppelmoral irgendwann jemandem der Kragen platzt. Darum geht es ja auch. Genau das wollen die Klebe-Kriminellen ja provozieren.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Bei uns in der Redaktion hat sich ein Speditionsunternehmer gemeldet. Er ist fassungslos, wie mit dem Stralsunder-LKW-Fahrer umgegangen wird. Er würde ihm gerne einen Job anbieten. Das Problem ist nur: Wir haben den Fahrer bisher noch nicht kontaktieren können. Wer ihn also kennt, kann sich einfach unter online@jungefreiheit.de melden. Wir stellen dann den Kontakt her.