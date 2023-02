Blubberblasen in der Ostsee nach der Sprengung der Nordstream-Pipelines Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Von wegen „Zeitenwende“: Inzwischen dient Deutschland als Waffenkammer sowie als Zahlmeister in einem Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft. Zu einer komplexen Selbstreflexion ist die politisch-mediale Klasse weder willens noch in der Lage. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.