Causa Maaßen: Politische Säuberung beim Grundgesetzkommentar

Früher wurden mißliebige Autoren auf ihren Schriftwerken verbrannt. Insofern ist ein deutlicher zivilisatorischer Fortschritt zu erkennen, wenn der C.H.-Beck-Verlag nach einer Mobbing-Kampagne die Zusammenarbeit mit Hans-Georg Maaßen beendet. Aus Sicht einer wehrhaften Demokratie ist das freilich ein verheerendes Zeichen. Denn wer soll noch für das Grundgesetz kämpfen, wenn selbst der einst höchste Verfassungsschützer für seine Haltung bis in die privaten Verhältnisse rachsüchtig verfolgt wird?

Es gibt nicht ein Gesetz, noch nicht einmal das des Anstandes, das Maaßen gebrochen hat. Jedenfalls konnte noch niemand seiner Kritiker das aufzeigen. Aber dennoch wird von diesen so getan, als sei dies der Fall und letztlich Maaßen durch sein Verhalten selbst für die Konsequenzen verantwortlich. Diese Schizophrenie wird auch in der Stellungnahme deutlich, in der der Verlag die Aufkündigung der Zusammenarbeit mit Maaßen bekannt machte. Dieser hatte an einem renommierten Kommentarwerk zum Grundgesetz mitgearbeitet.

Maaßen sei „fachlich nicht zu beanstanden“

„Rechtswissenschaft lebt vom Diskurs der verschiedenen Akteure mit den unterschiedlichsten Meinungen“, heißt es in der Stellungnahme. „Der Verlag bietet dafür ein Forum und fühlt sich hierbei zur Neutralität verpflichtet. Ein wichtiges Kriterium ist, ob diese Meinungen und die Personen, die sie vertreten, auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen.“ Soweit richtig und wenig spektakulär, aber was hat das mit dem Rauswurf von Maaßen zu tun?

Denn der Verlag selbst macht noch einmal deutlich, Maaßens Kommentierung zum Grundgesetz sei „fachlich nicht zu beanstanden“. Damit hätte die Sache erledigt sein müssen. Doch nun wird die Sache politisch. So sei an der Person Maaßen und ihren Äußerungen „eine heftige Diskussion mit fortschreitender Polarisierung“ und „unversöhnlichen Positionen“ entstanden. Nun, es wäre jetzt Aufgabe eines Kommentators gewesen, diese angeblich „unversöhnlichen Positionen“ einmal zu referieren.

Hart an der Grenze zum versuchten Rufmord

So bleibt nämlich plötzlich nur die Person Maaßen übrig, die irgendwie unanständig zu sein scheint. So behauptet der Verlag weiter: „Wir distanzieren uns von allen extremen politischen Äußerungen von Autoren, die die Grenzen des verfassungsrechtlich Vertretbaren austesten.“ Das ist eine Aneinanderreihung von Unterstellungen des Verlags, die hart an versuchten Rufmord seines einstigen Autors vorbeischlittern. Welche Äußerungen und inwiefern an den Grenzen des Grundgesetzes?

Das alles hätten wir gerne vom Verlag erfahren, denn so bleibt nur das beklemmende Gefühl: Die Grenzen der Freiheit legt die herrschende Klasse nach politischer Wetterlage fest. Und wenn im Grundgesetz etwas anderes steht, so wird schon ein Heer gleichgeschalteter Kommentatoren dafür sorgen, daß Recht und Gesetz nicht im Widerspruch zur verordneten Ideologie stehen. Das ist, was der Verlag als „breiten Konsens einer Mehrheit in unserer Gesellschaft, die wie wir fest auf dem Boden unserer Verfassung steht“, umschmeichelt.

Nicht die Person Maaßen schadet dem Ansehen des Grundgesetzkommentars, sondern mehr als alles andere Feigheit und politischer Opportunismus. Und das würden selbst Maaßens schärfste Kritiker ihm nicht unterstellen wollen. Für eine künftige Auslegung des Grundgesetzes läßt diese politische Säuberung jedenfalls Schlimmes ahnen.