Lehrermangel verschärft den Bildungsnotstand

Anzeige







Politiker machen gerne Fotos mit Kindern. Das suggeriert Familiensinn, Fürsorge und eine ganz besondere Volksnähe. Wenn es aber um Politik für Kinder geht, fühlt sich kaum ein Politiker verantwortlich. Ein trauriges Beispiel der politischen Kindesvernachlässigung ist der eklatante Lehrermangel an unseren Schulen. Das Problem ist lange bekannt, Mahner wurden über Jahre geflissentlich überhört, eine Gegensteuerung nicht konsequent verfolgt. Wer ein schulpflichtiges Kind hat, kann ein Lied davon singen: Unterrichtsausfall, Lerndefizite und überfüllte Klassen.

„Kinder sind unsere Zukunft!“, ist eine beliebte Parole in der Politik. Zu Recht, denn die Kinder und Jugendlichen sind die Leistungsträger der Zukunft. Deutschland hat keine relevanten Rohstoffe, unser Rohstoff und Exportschlager war bisher unser Know-how. Innovationsgeist ist unsere Human-Ressource und diese verspielen wir sehenden Auges. Ohne eine gut ausgebildete Jugend, verlieren wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und verschärfen den Druck auf den angeschlagenen Standort Deutschland.

Lehrermangel verpfuscht Kindern die Zukunft

Kaum eine Schule leidet nicht unter einer dünnen Personaldecke, das Problem ist flächendeckend. Dabei ist Bildungspolitik Ländersache und man könnte punktuell und schnell nachjustieren. Ein Land läßt diese Tage besonders aufhorchen: Niedersachsen. Die verantwortliche Kulturministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) sagte im Interview mit dem NDR: „Mindestens zehn Jahre werden wir durch eine Talsohle gehen, wo wir nicht ausreichend Lehrkräfte haben werden.“

In zehn Jahren hat man Millionen Kindern die Zukunft verpfuscht und die Chance auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn verwehrt. Die Bildung ist das Fundament für Wohlstand und soziale Stabilität. Was gerade geschieht, ist ein Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen. Schon in naher Zukunft werden wir von der letzten Generation sprechen, die noch eine lückenlose schulische Bildung erhalten hat.

Anstatt eine Ausbildungsoffensive für zukünftige Lehrkräfte zu starten und Strategien zu überlegen, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, wiederholt man die Fehler der vergangenen Jahre und doktert dilettantisch am Patient Schulsystem rum. Die niedersächsische Kultusministerin will dem Fachkräftemangel damit begegnen, in dem man Quereinsteiger wie Therapeuten, IT-Fachleute oder Verwaltungskräfte anwirbt. Ein anderer hilfloser Lösungsversuch ist die Vergrößerung der bestehenden Klassen.

Bildungsdefizite sind alarmierend

Weniger Lehrer sollen also noch mehr Schüler unterrichten. Gleichzeitig muß das Schulsystem in kürzester Zeit Tausende Kinder aus der Ukraine integrieren. Laut dem Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung sind bis Ende November bundesweit mehr als 200.000 geflüchtete Schüler aus der Ukraine an deutschen Schulen aufgenommen worden. Der derzeitige Kriegsverlauf verspricht leider keine Entspannung und damit keine schnelle Rückkehr in die Ukraine, aber noch mehr Flüchtlinge. Die Herausforderungen für die Schulen werden also noch stärker zunehmen.

Durch den Schulausfall während der unsinnigen Corona-Lockdowns haben die Schüler bereits sehr hohe Defizite. Nach Abschluß der Grundschule können immer mehr Kinder nicht richtig Lesen und Schreiben. Das sollte uns alarmieren und beschämen!

Verrentungswelle wird Lehrermangel verstärken

Zum Schuljahresbeginn im Herbst fehlten nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbands bis zu 40 000 Lehrkräfte. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) geht sogar davon aus, daß bis zum Jahr 2030 rund 81.000 Lehrer bundesweit fehlen werden. Die Mehrbelastung der verbliebenen Pädagogen führt dazu, daß immer mehr ihren Beruf an den Nagel hängen.

Auch steht noch die Verrentungswelle der Boomer-Generation bevor. So wird sich die Lage in den nächsten Jahren erst verschlechtern, bevor irgendeine Maßnahme der Landesregierungen und des Bundes greift. Die Versäumnisse und die Ignoranz der verantwortlichen Entscheidungsträger wird den Innovationsstandort Deutschland schwer treffen und eine gesamte Generation um ihre Chancen betrügen.