An Annalena Baerbock zeigt sich nicht nur eine mißglückte Kanzlerkandidatur. Ihr Fall offenbart auch eine Elitenrekrutierung über globale Netzwerke, die es zu hinterfragen gilt. Am Demos vorbei üben Soros und Co. Macht aus. Hinter dem philanthropischen Versprechen steht aber eine politische Agenda. Ein Kommentar.