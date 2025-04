Marine Le Pen und ihr enger Berater Philippe Olivier: „Wir warten auf den Berufungsprozeß“ / Fotos: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Michel Euler / picture alliance / Hans Lucas | Nicolas Messyasz

Le Pen-Intimus: „Wir werden verurteilt für das, was wir sind“

Für Philippe Olivier, Schwager und rechte Hand von Marine Le Pen, ist das Urteil gegen die „Lieblingskandidatin“ der Franzosen eindeutig politisch motiviert. In der JUNGEN FREIHEIT schildert er, wie er den Gerichtsprozeß erlebt hat und was seine Partei jetzt tun will, damit Le Pen doch noch zur Präsidentenwahl zugelassen wird.