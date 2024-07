Exklusiv: „Compact“-Chefredakteur Elsässer im Video-Interview

Anzeige

Erstmals wird in Deutschland eine Zeitschrift über das Vereinsverbot handstreichartig verboten. Wie reagiert der Chefredakteur des „Compact“-Magazins, Jürgen Elsässer, auf dieses einmalige Vorgehen? Wie hat er die Hausdurchsuchung am frühen Morgen erlebt? Und wie will er sich gegen das Verbot nun wehren? Im JF-TV-Interview steht Elsässer Rede und Antwort.