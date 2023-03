Ist Putin Schuld an explodierenden Energiepreisen? Nein, widerspricht Manfred Haferburg. In Wahrheit versteckten Ampel-Politiker das Scheitern der Energiewende nur hinter seinem Krieg. Das enthüllt auch die neue JF-Dokumentation „Die grüne Energiekrise“, in der der Experte für Kernenergie Auswege aus der Misere aufzeigt.