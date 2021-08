Ein Paket ist zunächst einmal nur ein Karton. Erst in dem Moment, in dem ich den Karton an jemanden adressiere, wird aus ihm ein Paket. So verhält es sich auch mit Schimpfwörtern. Empfindet der Empfänger etwas als beleidigend, so gilt dies Urteil in unserer Gesellschaft bereits als endgültig. Ein Essay.