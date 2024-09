Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) steht neben einem Wahlplakat der AfD in Frankfurt (Oder) | Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Zieht die SPD noch knapp an der AfD vorbei?

Kurz vor Schließung der Wahllokale in Brandenburg steigt die Spannung. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat in den vergangenen Wochen alles in die Waagschale geworfen. Schafft er es, mit seinem Amtsbonus und der Rücktrittsdrohung die AfD von Platz Eins zu verdrängen?