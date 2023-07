Variationen von Öfen: So sahen vor hundert Jahren moderne Küchen aus Foto: JF // Johann Wiegels

Kein Raum in einem Haus zeigt deutlicher, wohin sich eine Gesellschaft entwickelt, als die Küche. In ihr spiegeln sich Reichtum und Armut, Krieg und Frieden wider. In Hannover läßt sich die Zeitreise nachvollziehen.