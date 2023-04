Bundeswehrsoldaten tragen die Särge ihrer im Karfreitagsgefecht in Afghanistan gefallenen Kameraden aus der Kirche Foto: picture alliance / dpa | Kay Nietfeld

Die deutsche Tragödie am Hindukusch

Das Karfreitagsgefecht in Afghanistan bedeutete einen Wendepunkt in der Wahrnehmung des Bundeswehreinsatzes am Hindukusch. Nachdem drei deutsche Soldaten gefallen waren, sprach die deutsche Politik erstmals von Krieg. Ein Rückblick.