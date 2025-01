Diese Unsummen kosten Asylmigranten die Niederlande

AMSTERDAM. Mehrere niederländische Wirtschaftswissenschaftler haben an die Politik appelliert, die finanzielle Belastung durch Migranten stärker in den Blick zu nehmen. Die Haltung zahlreicher Parlamentarier ihres Landes, beim Thema Asyl keine Kostenrechnung aufzumachen, hielten sie für einen schweren Fehler, bekundeten die Ökonomen Joop Hartog, Jan van de Beek, Hans Roodenburg sowie der Migrationsforscher Gerrit Kreffer.

Anlaß für ihre Kritik ist eine gemeinsame Studie über die langfristigen finanziellen Auswirkungen von Migration. Die Wissenschaftler untersuchten dabei die Folgen über Generationen hinweg und nahmen die verschiedenen Migrationsmotive sowie die unterschiedlichen Herkunftsgebiete der Einwanderer gesondert ins Visier.

Just published: our @iza_bonn discussion paper about the research underlying our @UvA_Amsterdam report Borderless Welfare State.

„The Long-Term Fiscal Impact of Immigrants in the Netherlands, Differentiated by Motive, Source Region and Generation"

