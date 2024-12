Umfrage in der Wirtschaft: 2025 droht Massenarbeitslosigkeit

Anzeige

BERLIN. Zum Jahreswechsel 2024/2025 bewerten 31 von 49 befragten Wirtschaftsverbänden die aktuelle Lage in ihrer Branche noch schlechter als vor einem Jahr. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, das die Ergebnisse am heutigen Freitag vorstellte.

Lediglich vier Wirtschaftsbereiche berichten von einer Verbesserung in den vergangenen zwölf Monaten: Entsorgung, Versicherungen, Messen und Immobilien. Michael Hüther, Direktor des IW, sagte: „Selten war die aktuelle wirtschaftliche Lage so besorgniserregend. Aus den vergangenen hundert Jahren kennen wir etliche Krisen, aber keine war so vielschichtig mit so vielen Ursachen wie die, in der wir jetzt stecken.“

20 Wirtschaftsverbände erwarten für 2025 einen weiteren Rückgang der Produktion in ihrem Bereich, 13 gehen von gleichbleibenden Werten aus, 16 rechnen mit mehr Produktion. Dies werde sich laut der IW-Forscher im kommenden Jahr auf den Arbeitsmarkt auswirken: Mehr als die Hälfte der 49 Wirtschaftsverbände, nämlich 25, sagen für das kommende Jahr einen Stellenabbau voraus.

Entlassungen auch auf dem Bau

Betroffen von Entlassungswellen dürften demnach vor allem Arbeitnehmer in der Eisen- und Stahlindustrie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und auf dem Bau sein. Sie alle sind von der politisch vorgegebenen Energie- und Verkehrswende besonders betroffen. Nur sieben Branchenverbände rechnen mit mehr Beschäftigten. Dazu zählen die Pharmaindustrie sowie der Luft- und Raumfahrzeugbau, außerdem Dienstleister wie Speditionen.

Über Weihnachten hatten zahlreiche Verbansvertreter bereits vor einer Abwanderung von Unternehmen aus Deutschland gewarnt. Sie sprachen von einer „Bankrotterklärung für den Wirtschaftsstandort Deutschland“.

Auch EY erwartet mehr Arbeitslosigkeit

IW-Direktor Hüther sagte nun: „Arbeit, Material und Energie sind bei uns teuer, überbordende Bürokratie lähmt, die unsichere Lage auf dem Weltmarkt schwächt den Export, das politische Chaos im Inland die Investitionen.“ Die nächste Bundesregierung stehe vor der „großen Aufgabe, eine nachhaltige wirtschaftliche Perspektive zu schaffen“.

Auch die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY rechnet für 2025 mit einem Abwärtstrend bei der Beschäftigung: „Arbeitslosigkeit wird wieder ein Thema werden, der Fachkräftemangel wird dennoch bestehen bleiben.“ (fh)