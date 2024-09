Kredit-Riese schlägt Alarm: Insolvenzwelle befürchtet

Anzeige

BERLIN. Der weltweit größte Kreditversicherer Allianz Trade hat vor einem enormen Anstieg von Firmeninsolvenzen in Deutschland gewarnt. Bis zum Jahresende dürften deren Zahl „um 21 Prozent steigen“, teilte das Unternehmen mit. Das entspräche etwa 21.500 Pleiten.

Im vergangenen Jahr lag der Anstieg bei etwa 22 Prozent. Erst ab 2025 soll sich die Lage beruhigen: Eine weitere Zunahme von zwei Prozent werde erwartet.

Vor allem große Firmen sind von der Pleitewelle betroffen. Im ersten Halbjahr 2024 habe es „bereits 40 große Insolvenzen“ gegeben, also Pleitefälle bei Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 50 Millionen Euro, gegeben. „Das ist nicht nur der höchste Wert zum Halbjahr seit 2015, sondern auch über ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum“, teilte Allianz Trade mit.

Baugewerbe und Einzelhandel sind besonders betroffen

„Aktuell gilt häufig: Wenn es kracht, dann richtig“, sagte CEO Milo Bogaerts. „Große Insolvenzen haben oft einen Dominoeffekt auf viele Unternehmen in der gesamten Lieferkette. Nicht selten werden sie dabei mitgerissen und geraten selbst in den Abwärtssog, der im schlimmsten Fall ebenfalls in der Zahlungsunfähigkeit endet.“

Der gesamte Schaden der Großinsolvenzen belaufe sich in den ersten sechs Monaten auf etwa 11,6 Milliarden Euro. Damit überstieg er bereits im ersten Halbjahr den Gesamtschaden des Jahres 2023. Der durchschnittliche Umsatz der insolventen Großfirmen lag bei 290 Millionen Euro.

Betroffen seien insbesondere Unternehmen im Baugewerbe und im Einzelhandel. In beiden Sparten wurden jeweils neun Großunternehmen im Laufe des Jahres insolvent. Auch bei Dienstleistungen sowie Möbeln und Haushaltswaren habe es viele Pleiten gegeben. Bogaerts sagte: „Die Gründe für diese Häufung sind teilweise sehr unterschiedlich. Einige Unternehmen konnten die fälligen Rückzahlungen von Corona-Darlehen nicht stemmen oder hatten Schwierigkeiten an neue Kredite zu kommen aufgrund der restriktiveren Vergabe und den wesentlich höheren Anforderungen der Finanzierungspartner. Wieder andere waren von einem einzelnen Großkunden abhängig, der weggebrochen ist.“

Modefirmen hängen „am seidenen Faden“

Im Bereich des Mode-Einzelhandels hingen „einige Unternehmen seit Jahren am seidenen Faden“, betonte Bogaerts. Die „verbrauchernahen Branchen“ spürten „die aktuelle Kaufzurückhaltung“ besonders. Dazu kämen „die weiterhin hohen Container-Frachtraten“, also die Preise für den Transport von Gütern. Angesichts des bevorstehenden Weihnachtsgeschäftes bereiteten diese vielen Unternehmern Sorgen.

Zu den sieben großen Insolvenzen im Dienstleistungssektor gehörten auch drei Krankenhäuser. Zwei weitere Pleiten beträfen Tourismus-Unternehmen und zwei Unternehmen aus dem Bereich der Computer-Software. (lb)