Inflation in Deutschland zieht wieder leicht an

WIESBADEN. Die Inflation hat im Juli wieder leicht an Fahrt aufgenommen. „Die Inflationsrate in Deutschland wird im Juli 2024 voraussichtlich 2,3 Prozent betragen“, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Im Vormonat lag dieser Wert noch bei 2,2 Prozent. Die Preissteigerungen ließen sich vor allem auf die Verteuerung von Dienstleistungen zurückführen. Doch auch die Preise für Waren und Lebensmittel hätten zuletzt wieder leicht angezogen.

Gründe für die Inflation: Lieferkettenprobleme und Konjunkturprogramme

Ohne Nahrungsmittel gerechnet, betrage die Inflationsrate für diesen Zeitraum sogar 2,9 Prozent. Zudem seien die Verbraucherpreise gegenüber Juni 2024 um 0,3 Prozent gestiegen. Bei allen angeführten Werten handele es sich jedoch um vorläufige Einschätzungen der Statistiker.

In den vergangenen Monaten war die vor allem während der Coronazeit in die Höhe geschnellte Inflationsrate langsam wieder gefallen. Seit März stagniert sie allerdings bei um die 2,2 Prozent. Zu den tiefen liegenden Gründen wie die Inflation gehören die durch die Pandemie verursachten Verwerfung bei internationalen Lieferketten, hohe Rohstoffpreise und staatliche Konjunkturprogramme. (fw)